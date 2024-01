FIA: Neuer Posten für Vettel-Erfolgsgarant

Wie die FIA am Montag mitteilte, wird der Kanadier Tim Malyon neuer Sportdirektor. Bevor der 45-Jährige 2019 zur FIA stieß, hatte er zuvor unter anderem zwölf Jahre lang für Red Bull und Vorgängerteam Jaguar gearbeitet. Als Ingenieur trug er maßgeblich zu Vettels vier WM-Titeln mit Red Bull in der Formel 1 bei.

„In seiner Funktion wird Malyon alle sportlichen Angelegenheiten beaufsichtigen, einschließlich der Rennleitung und des Remote Operations Centre (ROC) in Genf, und er wird an Nikolas Tombazis, den Direktor der FIA für Einsitzer, berichten“, teilte die FIA in einer Pressemitteilung mit.