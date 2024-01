Nach Gottschalk-Aus: Sainz übernimmt Dakar-Gesamtführung

Gottschalk und sein Pilot Yazeed Al-Rajhi (Saudi-Arabien) hatten bereits am Donnerstag auf dem ersten Teilstück der Königsetappe ihren Traum vom Gesamtsieg bei der Dakar begraben müssen. Das Toyota-Duo hatte sich nach 51 Kilometern in Führung liegend gleich mehrfach überschlagen, in der Folge konnten die entstandenen Schäden am Auto vor Ort nicht repariert werden.

Nach dem Ruhetag in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad geht es für die Piloten am Sonntag in Richtung Al Duwadimi weiter. Mit 873 Kilometern (483 Wertungskilometer) wartet des längste Teilstück der diesjährigen Dakar auf das Teilnehmerfeld. Die Rallye endet am 19. Januar in Yanbu am Roten Meer.