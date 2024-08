IndyCar: Newgarden feiert zweiten Saisonsieg

Der US-Amerikaner Josef Newgarden hat in der IndyCar-Serie seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. Der 33-Jährige vom Team Penske setzte sich am Samstag (Ortszeit) in Madison/Illinois trotz eines eigenen Drehers in der Schlussphase des Rennens vor dem Neuseeländer Scott McLaughlin und Linus Lundqvist aus Schweden durch.