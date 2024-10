Motorsport: Hollywood-Star gibt Debüt als Rennfahrer

Reeves kommt von der Strecke ab

Reeves war bereits bei einigen Motorsport-Events zu Gast. So besuchte er im Juli zusammen mit seiner Freundin Alexandra Grant das MotoGP-Rennen auf dem Sachsenring. 2022 nahm er in der Formel 1 am Qualifying in Silverstone teil. „Es war nass, aber aufregend“, sagte Reeves seinerzeit Sky: „Es war absolut unglaublich, so nah dran zu sein. Silverstone und Regen, perfekt.“