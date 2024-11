Comeback-Hammer? „Natürlich juckt‘s mich!“

Allerdings nicht in die Königsklasse, wie er im Gespräch mit RTL/ntv und sport.de verriet: „Also in der Formel 1 glaube ich ziemlich sicher nicht.“ Er fügte aber hinzu, in der Zukunft vielleicht in ein anderes Rennauto zu steigen, was allerdings „natürlich nicht die gleiche Intensität bedeutet wie in der Vergangenheit“.