Al-Rajhi/Gottschalk gehen als Führende ins Dakar-Finale

Al-Rajhi/Gottschalk wurden am Donnerstag auf dem Teilstück rund um Shubaytah Dritte, der Tagessieg ging an den früheren schwedischen DTM-Champion Mattias Ekström und dessen Landsmann Emil Bergkvist (Ford) vor Nasser Al-Attiyah/Edouard Boulanger (Katar/Frankreich/Dacia). Gottschalk hatte 2011 an der Seite Al-Attiyahs in der Wüste triumphiert.