Eine Windböe bei 400 km/h wurde ihm zum Verhängnis

Wer auf dem Rastplatz Bornbruch-West auf der A5, südlich der Anschlussstelle Langen-Mörfelden eine Pause einlegt, der muss nur 70 Meter in südliche Richtung auf einem unbefestigten Pfad spazieren, bis er an einen geschichtsträchtigen Ort kommt.

Eine hölzerne Gedenktafel und ein Gedenkstein sind dort an einer Gedenkstätte zu Ehren Bernd Rosemeyers angebracht. Am 28. Januar 1938 war der damals wohl bekannteste deutsche Rennfahrer bei einem Rekordversuch ums Leben gekommen.

Rosemeyer galt als „Popstar der Nazi-Zeit“

Rennfahrer galten zu dieser Zeit als Sinnbild für Fortschritt und Wagemut, die Auto Union duellierte sich in dieser Zeit mit Mercedes und trieb die Hatz nach Rekorden und Triumphen in immer gefährlichere Dimensionen. Ein gefundenes Fressen für das NS-Regime, das bei allen wichtigen Rennen vor Ort war und Rosemeyer zum Vorzeige-Athleten hochjazzte.

Dass der deutsche Pilot zum ersten „Popstar der Nazi-Zeit“ stilisiert wurde, lag ursächlich an seinem Wechsel vom Motorrad ins Auto, mit dem er in der deutschen Bevölkerung ungeahnte Popularität errang.

Den ersten Grand-Prix-Sieg feierte Rosemeyer in Brno in der damaligen Tschechoslowakei. Dort lernte er auch die berühmte deutsche Fliegerin Elly Beinhorn kennen, die er ein Jahr später heiratete. In der folgenden Saison wurde der deutsche Vorzeigesportler überlegener Europameister und gewann sieben von elf Rennen.

Rosemeyers Wagemut wird ihm zum Verhängnis

Das tödliche Unglück ereignete sich hinter der Autobahnauffahrt Langen-Mörfelden in Fahrtrichtung Darmstadt, als das Fahrzeug an einer Waldlichtung wahrscheinlich durch eine Windböe nach links auf die Mittelbegrünung der Autobahn geriet und sich mehrfach überschlug. Rosemeyer wurde aus dem Wagen in den Wald geschleudert - genau an die Stelle, wo heute die Gedenkstätte liegt.