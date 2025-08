"Wirklich schlimm": Massencrash in Nachwuchs-Serie

Insgesamt 15 Fahrzeuge sind in einen spektakulären Auffahrunfall in Imola verwickelt.

Prema-Fahrer würgte das Auto ab

Kurz darauf fuhr Maksimilian Popov in Newmans Heckflügel und verursachte den ersten Aufprall.

Newman drehte sich und prallte in ein weiteres Auto. Mehrere andere Fahrer übersahen den noch stehenden Formel 4-Boliden des Prema Piloten und krachten ebenfalls in diesen.

Von den 39 Fahrern schafften es insgesamt nur 24 an der ersten Kurve vorbei.

Auch ein deutscher Pilot war involviert

Ebenfalls beteiligt an dem Aufprall war der deutsche Nachwuchsfahrer Phil Colin Strenge. Er startete aus dem hinteren Teil des Feldes.

Ebenfalls mit in den Unfall verwickelt war die polnische Rennfahrerin Kornelia Olkucka. Sie schilderte das Geschehen so: „Fast jedes Auto ist verunfallt, also ist es wirklich schlimm.“