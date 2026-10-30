Rallye Dakar 2027 zurück in Europa und Afrika

Die Rallye Dakar kann nicht in Saudi-Arabien stattfinden und kehrt nun nach Europa und Afrika zurück.

Die traditionsreiche Rallye Dakar wird nach der Absage für Saudi-Arabien nun in Portugal und Marokko stattfinden. Das teilte der Veranstalter ASO am Freitag mit, knapp zehn Wochen vor dem nun geplanten Start der Offroad-Veranstaltung im Januar 2027. In der vergangenen Woche hatten die Organisatoren die Pläne mit dem ursprünglichen Ausrichter aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Region verworfen.

Die Dakar werde „ausnahmsweise nach Europa und Afrika verlegt, bevor sie 2028 auf saudischen Boden zurückkehrt, um ihre 50. Ausgabe zu feiern“, hieß es in dem Statement der ASO. Wegen der Angriffe der Huthi-Miliz in Saudi-Arabien waren zuvor bereits mehrere andere Sportereignisse abgesagt worden.

Zeitplan der Rallye Dakar verschiebt sich

Ursprünglich sollte die Rallye am 1. Januar beginnen, nach der Verlegung verschiebt sich der Zeitplan nun leicht nach hinten. Die Veranstaltung startet am 9. Januar in Loulé in Portugal und endet am 23. Januar nach zwölf Etappen in Marrakesch.

Die im Jahr 1979 ins Leben gerufene Rallye führte einst von Paris nach Dakar, wurde in den vergangenen 20 Jahren aber auch schon nach Südamerika und später in die Golf-Region verlegt. Die Rallye beginnt nun erstmals seit 2007 wieder in Europa, damals war Portugals Hauptstadt Lissabon der Startpunkt.