ADAC Formel 4: Tramnitz wird Zweiter in Hockenheim

Der Hamburger Nachwuchsmotorsportler Tim Tramnitz hat in der ADAC Formel 4 das nächste Topergebnis eingefahren und den Rückstand auf Spitzenreiter Oliver Bearman (Großbritannien) erneut verkürzt. Am Samstag in Hockenheim belegte Tramnitz den zweiten Platz, er profitierte von einer Fünf-Sekunden-Strafe gegen Bearman, der das Rennen zunächst als Sieger beendet hatte, aber durch die Sanktion bis auf Platz sechs zurückfiel.