DTM: Spitzenreiter Kelvin van der Linde gewinnt auch in der Eifel

Van der Linde liegt mit nun 129 Zählern deutlich vor Götz (82). Am Sonntag wird mit dem zweiten Rennen in der Eifel und dem insgesamt achten des Jahres die Saisonhalbzeit erreicht. Der Spitzenreiter fuhr in bislang jedem Rennen in die Punkte und verpasste nur einmal die Top Vier.