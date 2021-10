DTM feiert 2022 Premiere in Imola

Die DTM macht in der kommenden Saison einen Abstecher in Italien: Das vierte Rennwochenende (17. bis 19. Juni 2022) findet auf der Formel 1 Rennstrecke von Imola statt. Das gaben die Veranstalter am Freitag bekannt. Der Kurs in der Emilia Romagna wird die 42. Strecke in der DTM-Geschichte und der fünfte Ort in Italien sein.