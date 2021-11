Schumacher testet DTM-Wagen: „Bin sehr zufrieden“

Rennfahrer David Schumacher (20) hat nach seinem Test in einem DTM-Fahrzeug ein positives Fazit gezogen. „Ich habe sehr gute Eindrücke bekommen, wie sich das Auto anfühlt und verhält. Es hat richtig Spaß gemacht“, sagte der Sohn des ehemaligen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher: „Ich habe sehr viel gelernt, vor allem der Longrun hat sehr viel gebracht. Ich persönlich habe mich schon ein wenig an das Auto gewöhnt. Insgesamt bin ich sehr zufrieden.“ In der abgelaufenen Saison der Formel 3 hatte Schumacher seinen ersten Sieg geholt.