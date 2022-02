David Schumacher wechselt in die DTM

Rennfahrer David Schumacher (20) wechselt aus dem Formel-Sport in den Tourenwagen. Der Sohn des früheren Grand-Prix-Piloten Ralf Schumacher heuert in der DTM an, das teilte die Serie am Dienstag mit. Schumacher wird als Teamkollege des amtierenden Meisters Maximilian Götz einen Mercedes steuern.