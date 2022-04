DTM: Ex-Champion Rockenfeller wird TV-Experte bei ProSieben

Der frühere DTM-Champion Mike Rockenfeller wechselt vom Cockpit ans Mikrofon: Der 38-Jährige ist in der kommenden Saison neuer Experte bei „ran racing“ auf ProSieben. Seinen Einstand am Mikro gibt er beim Auftaktwochenende der DTM am 30. April und 1. Mai in Portimao/Portugal, ProSieben überträgt live.