David Schumacher über Vater Ralf: „Hat mir alles mitgegeben“

Die DTM soll möglichst nur eine Zwischenstufe sein. Denn es sei grundsätzlich "schon immer das Ziel" gewesen, "in Richtung Formel 1 zu gehen. Jetzt ist aber erst mal die DTM das Thema, auf das ich mich konzentriere", so Schumacher: "Da möchte ich gute Ergebnisse abliefern und was danach kommt, müssen wir schauen ? je nachdem, wie es mit der Sponsorensuche aussieht. Es hängt aber auch davon ab, was noch weiter in der Tourenwagen-Meisterschaft kommt."