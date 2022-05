DTM: Auer erobert Gesamtführung

Van der Linde ist nun im dritten Rennen der dritte Sieger in der jungen DTM-Saison. Auer hatte den Auftakt in Portimao gewonnen, das Sonntagsrennen in Portugal ging dann an den Schweizer Nico Müller im Audi. Am Sonntag (13.30 Uhr/ProSieben) steigt in der Lausitz auch der vierte Lauf des Jahres.