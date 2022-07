DTM: Crash-Spektakel und zwei Überraschungssieger

"So etwas habe ich selten erlebt", kommentierte der dreimalige DTM-Champion Rene Rast (Minden/Audi) das Crash-Festival am Samstag: "Das wird richtig teuer. Ich bin nicht mal sicher, ob alle genug Ersatzteile zur Verfügung haben." Der Gesamtschaden ging wohl in die Millionen, die Rennleitung trommelte die Fahrer vor dem Rennen am Sonntag zusammen und rief zur Disziplin auf.