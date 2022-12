Sorgt Red Bull sogar für das Ferrari-Aus?

Die ungewöhnliche Kooperation geht auf das Bestreben Gerhard Bergers zurück. Der Ex-DTM-Boss brachte Ende 2020 die beiden Formel-1-Rivalen zusammen und es wurde auf Anhieb eine Erfolgsstory. Gleich in der ersten gemeinsamen Saison holte man sich die Teamwertung und hatte auch in der Fahrerwertung in Person von Liam Lawson in einem denkwürdigen Saisonfinale nur knapp das Nachsehen. (SERVICE: DTM-Teamwertung)