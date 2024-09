Titelkampf der DTM spitzt sich auf dem Sachsenring zu

Mit dem Rennwochenende auf dem Sachsenring geht die DTM in die entscheidende Phase des Titelkampfes. Nach zehn von 16 Rennen führt Audi-Pilot Kelvin van der Linde (Südafrika) die Gesamtwertung an. Nur sieben Punkte dahinter folgt der Italiener Mirko Bortolotti, auch Maro Engel befindet sich mit zwölf Zählern Rückstand auf van der Linde in Lauerstellung. Der Mercedes-Fahrer könnte an diesem Samstag und Sonntag (jeweils 13.30 Uhr/ProSieben) ebenfalls die Spitze erobern.