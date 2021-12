Fittipaldi nach Unfall: „Geht ihm viel besser als erwartet“

Formel-2-Pilot Enzo Fittipaldi (20, Brasilien) erholt sich im Krankenhaus von den Folgen des schlimmen Unfalls in der Nachwuchsrennserie am Sonntag in Saudi-Arabien. „Er hat einen Bruch in der rechten Ferse erlitten, aber zum Glück geht es ihm viel besser, als wir alle erwartet haben“, twitterte sein Bruder Pietro Fittipaldi. Enzo sei „wach“ und „ruht sich“ im King Fahad Armed Forces Hospital in Dschidda aus. Schon am späten Sonntagabend hatte bereits Theo Pourchaire (Frankreich) Entwarnung gegeben.