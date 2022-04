Beckmann und Schumacher überzeugen in Imola

Tagessieger am Sonntag waren der Franzose Theo Pourchaire (Team ART Grand Prix) in der Formel 2 und der Tscheche Roman Stanek (Trident Racing), der in der Formel 3 zum ersten Mal überhaupt ein Rennen gewann. Mann des Tages in der Formel 3 war Arthur Leclerc (Monaco/Prema). Der jüngere Bruder von Formel-1-Star Charles Leclerc fuhr ein spektakuläres Rennen, in dem er sich von Startplatz 21 auf Rang fünf verbesserte.