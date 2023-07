Formel 2: Erster Saisonsieg für Doohan

"Das Auto lag wie auf Schienen, es hat genau das gemacht, was ich wollte", sagte der Rennsieger, Sohn des fünfmaligen Motorrad-Weltmeisters Mick Doohan. Das Sprintrennen am Samstag hatte Dennis Hauger (Norwegen/MP Motorsport) gewonnen.

Vesti fährt als Gesamtführender zum nächsten Rennwochenende in Spa (29./30. Juli), das Finale steigt Ende November in Abu Dhabi. Deutsche Fahrer sind in diesem Jahr in der Serie, die Mick Schumacher 2020 gewann, nicht am Start.