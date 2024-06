Formel 2: F1-Anwärter setzt Ausrufezeichen! Bearman siegt in Spielberg

Der britische Formel-1-Anwärter Oliver Bearman (19) hat in einer schwierigen Saison seinen ersten Sieg des Jahres im Unterbau gefeiert. Der Prema-Pilot gewann am Samstag den Sprint der Formel 2 in Österreich, zuvor war er in zehn Rennen überhaupt erst dreimal in die Punkte gefahren.