Formel 3: Schumacher beendet Saison als Elfter - Formel 1 als Ziel

Schumacher, Cousin von Formel-1-Fahrer Mick Schumacher, steigerte sich in seiner zweiten Formel-3-Saison deutlich. Mit einem Sieg und vielen Top-10-Ergebnissen bewies er aufsteigende Tendenz, in seiner Rookie-Saison 2020 hatte es Schumacher nicht einmal in die Punkteränge geschafft.