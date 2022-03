Formel 3: Red-Bull-Junior Hadjar siegt zum Auftakt

Das britische Top-Talent Oliver Bearman hat einen Sieg bei seinem Debüt in der Formel 3 unglücklich verpasst. Der 16-Jährige im Prema-Boliden überquerte beim Saisonauftakt in Bahrain als Erster die Ziellinie, wurde aufgrund einer Missachtung der Streckenbegrenzung aber mit einer 5-Sekunden-Strafe belegt. Der Sieg ging damit an einen anderen Debütanten: Isack Hadjar (Hitech) aus Frankreich rückte auf.