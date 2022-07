Formel 3: Hadjar räumt ab, doch Martins bleibt vorne

Spielberg bei Knittelfeld (SID) - Der Titelkampf in der Formel 3 hat sich am Rennwochenende in Österreich weiter zugespitzt. Im Hauptrennen von Spielberg meldete sich Isack Hadjar (Hitech) mit einem Start-Ziel-Sieg am Sonntag zurück, der Franzose gewann vor Victor Martins (ART) und setzte seinen Landsmann damit in der Gesamtwertung unter Druck.