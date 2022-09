Formel 3: Martins geht als Titelfavorit ins Finale

Victor Martins (Frankreich) geht als Topfavorit auf den Titel in das letzte Rennen der Formel 3 am Sonntag in Monza. Der ART-Pilot erkämpfte sich in einem chaotischen Sprintrennen am Samstag als Zehnter noch einen Punkt und hat als Gesamtführender ein kleines Polster für das Finale.