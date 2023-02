Karriere-Schritt: Flörsch in Alpines Förderkader

Rennfahrerin Sophia Flörsch hat in ihrem Kampf um eine Zukunft in den Topklassen des Motorsports einen bemerkenswerten Schritt getan. Die 22-Jährige gehört ab sofort zum Nachwuchskader des französischen Alpine-Rennstalls, das gaben beide Seiten im Rahmen der Fahrzeugpräsentation für die Formel 1 bekannt. Flörsch wird in diesem Jahr beim Team PHM Charouz ihr Comeback in der Formel 3 geben.