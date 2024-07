Formel 3: Tramnitz schrammt knapp am Podium vorbei

Nachwuchs-Rennfahrer Tim Tramnitz hat im Sprintrennen in Spa seinen vierten Podestplatz der Formel-3-Saison denkbar knapp verpasst. Am vorletzten Rennwochenende des Jahres kam der Red-Bull-Junior auf Platz vier ins Ziel - erst in der letzten Runde hatte er Rang drei an Noel Leon (Mexiko/Van Amersfoort Racing) verloren.