Formel-E-Auftakt: Doppelsieg für Mercedes in Diriyya

Am Samstag (18.00 Uhr) findet in Diriyya ein weiterer Lauf statt. Insgesamt sind in der achten Formel-E-Saison 16 Rennen geplant, in Deutschland wird wieder auf dem Gelände des stillgelegten Berliner Flughafens Tempelhof gefahren (14./15. Mai). Erst zum zweiten Mal geht es in der Serie um einen Weltmeistertitel.