Ab 2023: Team Abt kehrt in die Formel E zurück

Der deutsche Motorsport-Rennstall Abt kehrt 2023 nach einem Jahr Pause in die Formel E zurück. Das teilte das Unternehmen aus Kempten am Mittwoch mit. Als Kundenteam wird Abt dann zwei Autos der neuen Gen3-Ära einsetzen, den Antrieb werde ein „registrierter Hersteller“ liefern, über den das Team in Kürze informieren will.