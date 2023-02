Nach Krankenhausaufenthalt: Wehrlein Vierter in Indien

Pascal Wehrlein hat sein kompliziertes Formel-E-Wochenende in Hyderabad/Indien mit einem guten Resultat abgeschlossen.

Der frühere Formel-1-Pilot, der die vergangenen zwei Rennen gewonnen hatte, belegte am Samstag den vierten Platz. Am Freitag war er nach einem schweren Unfall im Training im Krankenhaus versorgt worden, das Qualifying am Samstag beendete der Porsche-Pilot als Neunter. Wegen vermeintlichen Blockierens eines Rivalen musste er jedoch drei Positionen weiter hinten starten.