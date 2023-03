Formel E: Wehrlein als Spitzenreiter nach Berlin

Der frühere Formel-1-Fahrer Pascal Wehrlein (Worndorf) kommt als Spitzenreiter der Gesamtwertung zum Gastspiel der Elektrorennserie Formel E am 22. und 23. April in Berlin. Der Porsche-Werksfahrer belegte beim sechsten Saisonrennen in Sao Paulo den siebten Platz und führt das Klassement mit 92 Punkten weiterhin an.