Formel E will langfristig in Berlin bleiben

Die Formel E plant auch in Zukunft ein Gastspiel auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof in Berlin. "Wir wollen weitermachen. Deutschland ist ein wichtiger Markt", sagte CEO Jamie Reigle am Freitag: "Berlin ist für uns eine Referenz, die Stadt passt gut zur Formel E. Ich sehe keinen Grund, Berlin zu verlassen."