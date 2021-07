Formel 1: Qualifying in Silverstone mit Hamilton LIVE im TV, Stream, Ticker

In den letzten drei Rennen gab es für die Konkurrenz nichts zu ernten – sowohl im Qualifying als auch in den Rennen in Frankreich und zweimal Österreich – der Niederländer war jedes Mal eine Klasse für sich, was er nun auch beim Großen Preis von Großbritannien unter Beweis stellen will. (Der Rennkalender der Formel 1)