Formel 1, Sprintrennen: Verstappen siegt in Silverstone, Pole vor Hamilton

Der englische Titelverteidiger indes findet Gefallen am neuen Format, das ja Einfluss auf das gesamte Wochenende hat: Üblicherweise finden am Freitag lediglich zwei für die Fans recht unspektakuläre freie Trainings statt, an einem Sprint-Wochenende wird dagegen schon am ersten Tag in einem Qualifying die Startaufstellung für den Sprint ermittelt. (Formel-1-Rennkalender)