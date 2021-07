Jos Verstappen: "Es war hart für Max"

Verstappen, der am 30. September 24 wird, liegt in der WM vor dem neunten Saisonrennen in Spielberg (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky) 18 Punkte vor dem fast 13 Jahre älteren Rekordchampion Lewis Hamilton (England/Mercedes). Im direkten Vergleich der beiden Top-Stars sieht Jos Verstappen "in der Jugend vom reinen Speed her eher einen Vorteil" für seinen Sohn.