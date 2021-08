Formel 1: Bottas besser als Verstappen-Kollege - Häkkinen über Mercedes

“Wenn man sich die Fakten anschaut, die Ergebnisse in all den Jahren, in denen Valtteri zusammen mit Lewis (Hamilton, Anm. d. Red.) für Mercedes gefahren ist, was das Team mit diesen zwei Fahrern erreicht hat – das kann man nicht schlagen, das ist unglaublich, das ist brillant”, sagte Häkkinen in einem RTL-Interview.