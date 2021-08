Formel 1: Bottas oder Russell - Fahrer-Entscheidung bei Mercedes laut Wolff gefallen

“Das war gar nicht so schlecht die Runde, würde ich sagen”, hatte sich der Mercedes-Teamchef im ORF-Interview in Untertreibung geübt: “Die Runde muss man erst mal so hinknallen. Mein Eindruck ist unverändert: George kann Autofahren. Und er hat sicher eine große Zukunft vor sich. Man sieht bei den ganzen Jungen, dass sie einfach ein riesen Level haben und das hat er heute wieder bewiesen.” (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)