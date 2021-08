Formel 1: Mick Schumacher will in Spa für Furore sorgen

Aus dem Hut gezaubert wurde nach dem GP in Silverstone bereits eine weitere Testfahrt in einem ehemaligen Auto seines Vaters. Mick Schumacher steuerte da den Jordan 191, mit dem sein berühmter Dad 1991 seinen Einstand in der Königsklasse gefeiert hat. “Es war das Chassis, das mein Papa im ersten freien Training gefahren ist”, erklärt Mick. “Vom Gefühl her war der natürlich ganz anders. Es gab keine Knöpfe am Lenkrad, dafür eine H-Schaltung. Sowas hatte ich in einem Rennauto noch nie verwendet, nur im PKW.”