Formel 1: Peter Sauber zu Gast im AvD Motor & Sport Magazin

Die Runde wird das aktuelle Renngeschehen in Spa ausführlich diskutieren. Weitere Themen sind unter anderem das spektakuläre Gastspiel der Elektro-Rennserie Extreme E in Grönland und die Teilnahme von Leopold Prinz von Bayern an der Hockenheim Classic in einem BMW-Classic mit einem Bio-Kraftstoff-Mix. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)