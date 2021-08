Formel 1, Training in Spa: Verstappen vorn, Hamilton Dritter

Auch am Freitag hatte es in den Ardennen viel geregnet, die beiden Trainings fanden aber jeweils auf trockener Ideallinie statt. Bei Mischbedingungen am Samstag waren nun alle Piloten auf Intermediates unterwegs, die richtigen Regenreifen waren damit vor Qualifying und Rennen (Formel 1: Großer Preis von Belgien in Spa am Sonntag ab 15 Uhr im LIVETICKER) noch gar nicht gefordert. Das könnte sich im weiteren Verlauf des Wochenendes ändern, vor allem für den Rennsonntag ist viel Regen angesagt.