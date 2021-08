Formel 1: Valtteri Bottas und George Russell mit heikler PK in Spa

Gerne erzählte er vom relaxten Urlaub. Den verbrachte er auf Mykonos im gleichen Hotel wie Teamkollege Nicholas Latifi. Russell: “Es war schön, mal wieder mehr als drei Nächte im gleichen Bett zu liegen. Ich habe gut geschlafen, gut gegessen, gut trainiert.” Der Brite erzählte auch noch eine kleine Anekdote: “Eines Tages sahen wir jemanden in der Ferne, der wie Charles Leclerc aussah. Es war Charles. Es war also so was wie eine kleine Reunion der Formel 1.”