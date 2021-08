Für 2023: Binotto sieht Schumacher als möglichen Ferrari-Kandidaten

Auch in der kommenden Saison sieht Binotto den 22-Jährigen beim US-Rennstall Haas. "In seinem zweiten Jahr wird Haas wahrscheinlich toll für ihn sein, weil er dann die Gelegenheit haben wird, zu zeigen, wie gut er in der Formel 1 ist", sagte Binotto: "Wir wissen, dass er ein guter Fahrer ist. Bis jetzt macht er das gut, wir sind sehr glücklich."