Formel 1: Bleibt Sebastian Vettel bei Aston Martin? 15. September als möglicher Stichtag

Für die kommende Saison ist also beinahe alles fix, neben der Frage nach Bottas‘ neuem Teamkollegen herrscht aber auch an anderer Stelle noch Unsicherheit. Denn ob Sebastian Vettel auch 2022 noch in der Königsklasse für Aston Martin an den Start geht, ist weiterhin nicht bestätigt. „Keine News von meiner Seite. Ich glaube, wir werden dazu sehr bald mehr sagen“, erklärte er vor dem Großen Preis von Monza.