Formel 1: Sebastian Vettel bleibt bei Aston Martin - Ralf Schumacher froh

„Er war ein paar Mal sehr kritisch den Dingen gegenüber. Wir wissen, er ist sehr an der Umwelt interessiert, was ich toll finde. Die Sachen unterstützt er. Und da war immer so ein bisschen die Sorge: Macht er noch weiter oder macht er nicht weiter?“, erklärte Schumacher seine Bedenken. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)