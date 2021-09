Motorsport: Sophia Flörsch attackiert W Series - "macht sportlich keinen Sinn"

Auf diesem Niveau sei die W Series nicht der Steigbügel in die höheren Serien, der sie sein wolle. "Sie sagen: 'Wir bringen die nächste Frau in die Formel 1.' Das wird nicht passieren, weil die Frau, die die W Series gewinnt, sich in der Formel 3 gegen die Männer beweisen muss und dann in der Formel 2", so Flörsch: "Für mich macht das sportlich keinen Sinn. Um Frauen erfolgreicher zu machen, könnte man das Geld besser einsetzen."