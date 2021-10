Formel 1: Hamilton Favorit auf den Sieg in Austin

Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton hat für Sportwettenanbieter bwin gute Chancen, sich die WM-Führung beim Großen Preis der USA in Austin/Texas zurückzuholen. Der Brite geht im Mercedes mit einer Siegquote von 1,80 ins Rennen am Sonntag (21.00 Uhr/Sky). Der Niederländer Max Verstappen, der die Gesamtwertung im Red Bull derzeit anführt, ist mit einer Quote von 2,50 notiert.