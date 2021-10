Formel 1 in Türkei: Qualifying-Stimmen mit Hamilton, Vettel, Verstappen und Schumacher

... über die Chancen im Rennen: „Morgen wird es schwierig werden, aber ich werde alles geben. Wir haben im letzten Rennen gesehen, was passieren kann, als Max durch das Feld gepflügt ist. Es gibt hier eine lange Gerade, vielleicht ist da was möglich. Illusionen mache ich mir aber keine: In Sotschi hat sich gezeigt - wenn du einmal in einem Schnellzug festhängst, in dem alle Fahrer aufgrund der geringen Abstände zum Vordermann mit flachgestelltem Flügel fahren können, gibt es fast kein Vorbeikommen.“